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Giriş Tarihi: 18.2.2024 18:18 Son Güncelleme: 18.2.2024 18:47

Şanlıurfa’da karakol önünde korkunç olay: 2 ölü

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesi Sarayönü Karakolu önünde cinnet geçiren şahıs, boşandığı eski eşini öldürdükten sonra kendi vurdu. 3 çocuk annesi Kadın olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralı şahıs ise hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan kenen Şanlııoğlu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybeti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da karakol önünde korkunç olay: 2 ölü

Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Kamberiye Mahallesi Sarayönü Karakolu önünde meydana geldi. İddialara göre, kısa süre önce boşanan Kenan Şamlıoğlu (42)., ile Suna Gül (27) Ş., arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma sonrası cinnet geçiren Kenan Şamlıoğlu. Yanında bulunan silahla eski eşi Suna l Gül 'ü vurdu. Daha sonra aynı silahla kendi vurdu. Silah seslerini duyan polisler dışarıya çıkarak durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

KADIN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede suna Gül 'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Kenan Şamlıoğlu ., ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi Aciline kaldırıldı. Kenen Şamlııoğlu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti Savcılık ve olay yeri çalışmasının ardından Suna l Gül'ün cansız bedeni Şanlıurfa otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

EVLİ VE 3 ÇOCUKLARI VARDI
Kısa bir süre önce boşanan Kenan Şamlıoğlu ve suna Gül 'ün 3 çocukları olduğu bildirildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Şanlıurfa’da karakol önünde korkunç olay: 2 ölü
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