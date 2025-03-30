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Giriş Tarihi: 30.3.2025 16:26 Son Güncelleme: 30.3.2025 17:02

Şanlıurfa’da kavga: 1 ölü 3 yaralı

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde iki aile arasında bayram namazı sonrası kavga çıktı. Kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden kişinin kalp krizi sonucu öldüğü belirlendi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da kavga: 1 ölü 3 yaralı

Kavga, bayram namazı çıkışında Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Yaslıca Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında daha önce husumet bulunan 2 aile aileleri bayram namazı sonrası karşı karşıya geldi.İki aile birbirini görünce tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek taş, sopa, silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Meydana gelen kavgada henüz isimleri öğrenilemeyen 4 kişi yaralandı.Kavgayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, kavgayı ayırmak için havaya ateş açtı. Uzun süren uğraşlar sonucunda iki aile güçlükle ayrıldı.

Bölgeye giden sağlık ekipleri kavgada yaralanan 4 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan M.K (72) burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Doktorlar, hayatını kaybeden M.K'nın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtti. Yaralı 3 kişinin tedavileri ise hastanede sürdüğü öğrenildi. Hayatını kaybeden M.K'nın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Şanlıurfa’da kavga: 1 ölü 3 yaralı
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