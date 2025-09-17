Şanlıurfa’da kavşakta kaza: Küçük kız yaşamını yitirdi

Olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi Atakent kavşağında meydana geldi. Karaköprü'nün en işlek noktalarından biri olan Atakent kavşağında. İddiaya göre, İ.C. yönetimindeki araç, kavşakta henüz plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen başka bir araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araç içinde bulunan sürücü İ.C., 4 yaşındaki Zenan C. ve ismi öğrenilemeyen birkaç kişi daha yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI AMA...

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak durumu ağır olan küçük Zenan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.