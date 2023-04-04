Şanlıurfa’da kayınbiraderini öldüren kadın tutuklandı

Olay, dün Haliliye ilçesi Paşabağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kayınbiraderi Ferdi B. (41) ile yengesi Hülya. B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hülya. B., yanında bulundurduğu tabancayla Ferdi B.,'ye ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ferdi B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hülya . B. daha sonra, ihbarla olay yerine sevk edilen Polis ekiplerine, elindeki tabancayı bırakıp teslim oldu. Çelik yelek giydirilen şüpheli H.B, geniş güvenlik önlemleri altında Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

"SÜREKLİ ŞANTAJ YAPIYORDU"

Hülya. B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hülya B verdiği ifadede kayınbiraderi Ferdi B.,'nın kendisine sürekli şantaj yaptığı ve elindeki görüntüleri sosyal medyada ve yakınlarına gönderme tehdidinde bulunduğunu söyledi.