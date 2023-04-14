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Giriş Tarihi: 14.4.2023 10:35 Son Güncelleme: 14.4.2023 10:55

Şanlıurfa'da kayıp iş adamının cesedine ulaşıldı

Şanlıurfa’da bir süredir kayıp olana ve aranan iş insanı Kadir Önkol’ün cansız bedenine Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde ulaşıldı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da kayıp iş adamının cesedine ulaşıldı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir fabrika sahibi iş insanı Kadir Önkol. ile bir süre önce irtibat kesildi. Uzun süre iş insanından haber alınamayınca aile durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Kayıp iş insanının bulunması için ekipler çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar Kadir Önkol'u bulmak için çalışma başlatan jandarma ekipleri, Kovalı mezrası yakınlarında aracını buldu.

Araç çevresinde inceleme yapan ekipler, üzeri toprak ile kapatılmış kan izlerine ulaştı. Jandarmanın takip ettiği kan izleri ekipleri 100 metre ilerideki bir kuyuya götürdü. Kuyunun içerisini kontrol eden Jandarma ekipleri, şahsın cansız bedenine ulaştı. Kuyudan çıkartılan ceset, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Araç ve kuyu çevresinde ipucu arayan ekipler, cinayete kurban gittiği tahmin edilen şahsı öldüren zanlı yada zanlıları belirlemek için çalışma başlattı. Kadir Önkolu'nun cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna getirildi. Jandarma Olayla ilgili bölgede geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa'da kayıp iş adamının cesedine ulaşıldı
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