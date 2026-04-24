Şanlıurfa’da kaza: 9 yaralı

Bozova'da polis kontrol noktasına yakın bir bölgede seyir halinde olan hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Orta refüje çıkan araç, ardından şarampole devrilerek durabildi.

Kazada araçta bulunan 9 kişi yaralanırken, yaralılar arasında 3 çocuğun da olduğu belirtildi. Olayın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.