Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da kaza: 9 yaralı
Giriş Tarihi: 24.04.2026 23:04

Şanlıurfa’da kaza: 9 yaralı

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı, yaralılar arasında 3 çocuğun da bulunduğu öğrenildi.

MEHMET YILDIRIM
  • ABONE OL

Bozova'da polis kontrol noktasına yakın bir bölgede seyir halinde olan hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Orta refüje çıkan araç, ardından şarampole devrilerek durabildi.

Kazada araçta bulunan 9 kişi yaralanırken, yaralılar arasında 3 çocuğun da olduğu belirtildi. Olayın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

#ŞANLIURFA #BOZOVA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA