Şanlıurfa’da kaza: Hafif ticari araç ile otomobil birbirine girdi! 5 yaralı

Giriş Tarihi: 5.03.2026 11:11

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki araç birbirine girdi. Meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İHA Yaşam
Edinilen bilgiye göre, kaza, Birecik ilçesine bağlı Bentbahçesi Mahallesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, virajdan sola dönmek isteyen ve sürücüleri öğrenilemeyen hafif ticari araç ile düz yolda seyir halinde bulunan otomobil kavşakta çarpıştı.

5 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri savrularak yol kenarına çıktı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

