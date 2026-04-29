Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da kızlarını otobüse yetiştirme telaşı 3 can aldı
Giriş Tarihi: 29.04.2026 13:47

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı zincirleme kazada hayatını kaybeden 3 kişi, gözyaşları arasında Şanlıurfa’nın Birecik İlçesinde toprağa verildi. Kazada, Muğla’da özel güvenlik görevlisi olarak çalışan kızları Ebru Demir’i otobüse yetiştirmek isteyen anne Zeliha Demir ile komşuları Nahide Mermer ve Mahmut Kılıç’ın yaşamını yitirdi.

MEHMET YILDIRIM
Kaza, dün Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 105'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Birecik'in kırsal Yeşildağ Mahallesinde yaşayan Zeliha Demir, Muğla'dan izinli olarak gelen kızı Ebru Demir'i tesislerdeki otobüse götürmek için komşuları Nahide Mermer ve Mahmut Kılıç ile birlikte, Müslüm Mermer'in kullandığı hafif ticari araçla yola çıktı.

Bu sırada, Şanlıurfa yönüne seyreden İbrahim Halil Yıldız'ın kullandığı otomobille çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Zeliha Demir (53), Mahmut Kılıç (55) ve Nahide Mermer'in (57) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Ayşegül B. (23), Müslüm M. (54), İdan D. (50), Ebru D. (22) ve İbrahim Halil Y. (30) ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Birecik ve Suruç Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri, tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Zeliha Demir (53), Mahmut Kılıç (55) ve Nahide Mermer'in (57 Birecik ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından, gözyaşları arasında toprağa verildiler. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

