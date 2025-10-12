Şanlıurfa‘da korkunç cinayetin faili 14 yaşındaki çocuk çıktı

Olay, dün Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Güllübağ Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bıçaklanan Ferit Abrak, (32) sırtına saplanan bıçakla motosikletine binerek hastaneye gitmek üzere yola çıktı. Kısa bir süre ilerleyen Abrak, Güllübağ Mahallesi'nde kan kaybı nedeniyle yere yığıldı. vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Ferit Abrak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Abrak'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın aydınlatılması için kapsamlı bir çalışma başlattı. Görgü tanıklarının ifadelerine başvurulurken, çevredeki güvenlik kameraları tek tek incelendi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda cinayet şüphelisinin 14 yaşındaki Miraç T. (14) olduğu tespit edildi. Şüpheli çocuk, aynı gün içerisinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Miraç T., adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece "kasten adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.