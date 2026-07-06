Şanlıurfa’da kuzenlerin arazi anlaşmazlığı kavgası kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti!

Olay, sabah saatlerinde, kırsal Aslanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Mehmet Cihat Özağaçhanlı, yaralandı.