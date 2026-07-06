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Giriş Tarihi: 6.07.2026 13:59

Şanlıurfa'da kuzenlerin arazi anlaşmazlığı kavgası kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti!

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Mehmet Cihat Özağaçhanlı (52), hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA Yaşam
Şanlıurfa’da kuzenlerin arazi anlaşmazlığı kavgası kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti!
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Olay, sabah saatlerinde, kırsal Aslanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Mehmet Cihat Özağaçhanlı, yaralandı.


Mehmet Cihat Özağaçhanlı

HAYATINI KAYBETTİ

112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde, Özağaçhanlı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Mehmet Cihat Özağaçhanlı'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİLER HER YERDE ARANIYOR

Olayın ardından jandarma ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemi alırken, silahlı kavgaya karışan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Soruşturma sürüyor.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ŞANLIURFA

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Şanlıurfa'da kuzenlerin arazi anlaşmazlığı kavgası kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti!
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