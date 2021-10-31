Şanlıurfa’da LPG yüklü tanker alev alev yandı

Kaza Şanlıuırfa-Birecik otobanın 60. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz sürücüsü öğrenilmeyen LPG' yüklü tanker tır sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tır yol kenarındaki bariyerlinin içine girerek devrildi.

Devrilmesi sonucu tır alev aldı. Kazada sürücü yaralandı.

Kazanın haber verilmesi ile olay yerine sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Yanan tır ise itfaiye ekiplerin yoğun çabası sonucu söndürüldü.Yangında tır kullanılmaz hale geldi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.