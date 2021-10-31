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Giriş Tarihi: 31.10.2021 14:49 Son Güncelleme: 31.10.2021 15:00

Şanlıurfa'da LPG yüklü tanker alev alev yandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da LPG yüklü tanker alev alev yandı

Şanlıuırfa-Birecik otobanında kontrolden çıkan LPG yüklü tanker devrildi. Devrilen tanker alev alev yandı.

Kaza Şanlıuırfa-Birecik otobanın 60. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz sürücüsü öğrenilmeyen LPG' yüklü tanker tır sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tır yol kenarındaki bariyerlinin içine girerek devrildi.

Devrilmesi sonucu tır alev aldı. Kazada sürücü yaralandı.

Kazanın haber verilmesi ile olay yerine sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Yanan tır ise itfaiye ekiplerin yoğun çabası sonucu söndürüldü.Yangında tır kullanılmaz hale geldi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa'da LPG yüklü tanker alev alev yandı
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