Şanlıurfa’da LPG’li araç alev topuna döndü

Olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı İlhan kırsal mahallesinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir kamyonet, İlhan Mahallesi'nde seyir halindeyken, Yasin Bebe idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle LPG'li otomobil kısa sürede alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın, otomobili tamamen sardı ve bir süre sonra patlama meydana geldi. Olay yerine ihbar üzerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Otomobil kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri, kazaya karışan ve olay yerinden kaçan kamyonet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.