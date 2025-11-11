Şanlıurfa’da maganda sürücü makas atarak dehşet saçtı: Zincirleme kaza kamerada! 2 ölü, 3 yaralı

Acı kaza, dün öğle saatlerinde GAP Bulvarı kavşağında meydana geldi. Emir K., kullandığı otomobille önündeki araçları makas atıp geçmeye çalışırken direksiyon kontrolünü kaybetti.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Refüje çarpıp, demir bariyerleri yerinden söken otomobil, karşı şeride geçerek Suat A. idaresindeki araç ile İsmail E. yönetimindeki otomobile çarptı. Kazada, Emir K.'nin otomobili hurdaya döndü. Araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Muhammed Emin Güneş (17) ve Muhammed Mustafa Aktaş (19) yaşamını yitirdi.
CENAZELER, AİLELERE TESLİM EDİLDİ
Kazanın, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin makas atarak ilerlediği, kısa süre sonra kontrolden çıkarak refüje çarptığı ve bariyerleri aşıp karşı yöndeki 2 araca çarptığı yer aldı. Güneş ve Aktaş'ın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken, kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.