Şanlıurfa’da minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! 13 kişi yaralandı

Şerit ihlali nedeniyle meydana gelen kazada çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkarak devrilen minibüsün sürücüsü Bahri Akçiçek ile araçta bulunan ve akraba olan Kudret, Zahide, Yıldız, Hasan, Saadet, Ramazan, Gülşen, Ayten Şahristan ve Muhammed Sefa Ayçiçek, Muhammed Miraz ile otomobilin sürücüsü Serzat Aloğlu yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.