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Giriş Tarihi: 6.2.2022 23:26

Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! 13 kişi yaralandı

Şanlıurfa’da minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! 13 kişi yaralandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 13 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaza akşam saatlerinde Siverek-Çermik karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Bahri Akçiçek yönetimindeki minibüs, henüz öğrenilemeyen nedenle karşı yönden gelen Serzat Aloğlu'nun kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Şerit ihlali nedeniyle meydana gelen kazada çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkarak devrilen minibüsün sürücüsü Bahri Akçiçek ile araçta bulunan ve akraba olan Kudret, Zahide, Yıldız, Hasan, Saadet, Ramazan, Gülşen, Ayten Şahristan ve Muhammed Sefa Ayçiçek, Muhammed Miraz ile otomobilin sürücüsü Serzat Aloğlu yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! 13 kişi yaralandı
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