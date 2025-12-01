Şanlıurfa’da mısır tarlasında yangına müdahale ederken hayatını kaybetti

Olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Şahinalan Mahallesi'nde meydana geldi. Mısır tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan anız yangınına kendi imkânlarıyla müdahale eden Mehmet Özcan, yoğun duman nedeniyle karbon monoksit gazından etkilenerek bayıldı. Alevlerin arasında kalan Özcan ağır şekilde yaralandı.

Vatandaşların durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralanan Mehmet Özcan, ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada Doktorların tüm müdahalesine rağmen Mehmet Özcan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Özcan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda otopsi işlemleri için Şanlıurfa adlı tıp kurumuna kaldırıldı. Hayatını kaybeden Mehmet Özcan'ın, önceki dönem vefat eden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan'ın amcasının oğlu olduğu belirtildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.