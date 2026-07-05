Şanlıurfa’da müşteri kapma tartışması kavgaya dönüştü: O anlar kamerada!

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Kavgada komşu esnaflar M.G. ve F.K. ile kavgayı ayırmaya çalışan 2 müşteri yaralanırken o anlara ait güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı. Görüntülerde müşterileri kapmaya çalışan iki esnafın ilk önce tartıştıkları, daha sonra ise kavga ettikleri görülüyor.

Komşu esnaflar, müşteri kapma kavgasına tutuştu: O anlar kamerada

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