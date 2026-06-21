Şanlıurfa’da orman yangını

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Çatak Mahallesi'nde çıkan yangın paniğe neden oldu. Ormanlık alanın yakınında bulunan kuru otların henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alması sonucu başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki ormanlık alana sıçradı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun mücadele veriyor.

Yangın, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Çatak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ormanlık alanın bitişiğinde bulunan kuru otlar öğle saatlerinde alev aldı. Sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine yetkilileri harekete geçirdi. Kısa sürede büyüyen yangın, kuru otların bulunduğu alandan çevredeki ormanlık bölgeye sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangının yerleşim alanlarına ve ormanlık bölgenin daha derin kesimlerine ulaşmasını önlemek amacıyla söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yangına müdahalede arazözler ve çeşitli iş makinelerinin de kullanıldığı öğrenildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Alevler, itfaiye ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu söndürüldü.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör