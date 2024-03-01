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Giriş Tarihi: 1.3.2024 10:36 Son Güncelleme: 1.3.2024 11:14

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı genç kız öldü

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da otomobilin çarptığı genç kız öldü

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde Diyarbakır yolu üzeri Şenevler mahallesi civarında karşıdan karşıya geçmek isteyen 19 yaşındaki Türkan Ç.'ye karşı yönden gelen Muhammed Mustafa B. idaresindeki otomobil, çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Türkan Ç. ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Türkan Ç.'ye yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Türkan Ç. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sürücü Muhammed Mustafa B. gözaltına alınarak Karaköprü İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi. Hayatını kaybeden Türkan Ç.'nin cenazesi otopsisi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı genç kız öldü
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