Şanlıurfa’da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü

Kaza sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesi ŞUTİM önünde meydana geldi. Seyir halinde olan ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü, park halinde duran Ali Taş yönetimindeki kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti. Meydana gelen kazada her iki aracın arasında sıkışan kamyonet sürücüsü Ali Taş, ağır yaralandı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Ali Taş'a olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan kamyonet sürücüsü Ali Taş burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatın kaybetti. Ali Taş'ın cenazesi otopsisi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.