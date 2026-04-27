Şanlıurfa’da otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

Şanlıurfa'da Murat A. idaresindeki 16 ART 639 plakalı otomobil, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 5'inci kilometresinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 20 metrelik şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile Ramazan A. (22), Havva A. (21), Adem A. (58), Mahmut A. (29) ve Adem A. (2) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ekipler tarafından halat yardımıyla oldukları yerden çıkarılarak, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.