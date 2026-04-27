Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı
Giriş Tarihi: 27.04.2026 00:48

Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

Şanlıurfa'da otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

AA
Şanlıurfa’da otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı
  • ABONE OL

Şanlıurfa'da Murat A. idaresindeki 16 ART 639 plakalı otomobil, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 5'inci kilometresinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 20 metrelik şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile Ramazan A. (22), Havva A. (21), Adem A. (58), Mahmut A. (29) ve Adem A. (2) yaralandı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ekipler tarafından halat yardımıyla oldukları yerden çıkarılarak, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ŞANLIURFA #SİVEREK

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA