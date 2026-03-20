Şanlıurfa’da otomobil sulama kanalına uçtu

Kaza, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Karaali Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak DSİ'ye ait tahliye kanalına devrildi.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, kanala düşen araçta yaralı halde mahsur kalan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin titiz müdahalesi sonucu sürücü bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, daha sonra ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası tahliye kanalına düşen otomobil, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.