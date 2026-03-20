Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da otomobil sulama kanalına uçtu
Giriş Tarihi: 20.03.2026 01:43

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, seyir halindeki bir otomobilin Devlet Su İşleri’ne ait tahliye kanalına düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Meydana gelen kazada, araçta mahsur kalan sürücü ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

MEHMET YILDIRIM
Kaza, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Karaali Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak DSİ'ye ait tahliye kanalına devrildi.


İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, kanala düşen araçta yaralı halde mahsur kalan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin titiz müdahalesi sonucu sürücü bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, daha sonra ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza sonrası tahliye kanalına düşen otomobil, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

