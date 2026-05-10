Şanlıurfa’da otomobil takla attı: 5 yaralı

Kaza, Siverek-Çermik kara yolunun 18'inci kilometresinde bulunan Dağbaşı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.H.D. (19) idaresindeki 60 ZD 554 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düşerek takla attı.

Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Y.E.T. (18), M.Y.S. (18), A.A.K. (17) ve M.C.Ç. (17) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör