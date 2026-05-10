Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da otomobil takla attı: 5 yaralı
Giriş Tarihi: 10.05.2026 21:34

Şanlıurfa’da otomobil takla attı: 5 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İHA
Şanlıurfa’da otomobil takla attı: 5 yaralı
  • ABONE OL

Kaza, Siverek-Çermik kara yolunun 18'inci kilometresinde bulunan Dağbaşı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.H.D. (19) idaresindeki 60 ZD 554 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düşerek takla attı.

Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Y.E.T. (18), M.Y.S. (18), A.A.K. (17) ve M.C.Ç. (17) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#SİVEREK #ŞANLIURFA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa’da otomobil takla attı: 5 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA