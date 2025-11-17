Şanlıurfa’da otomobil takla attı: Aynı aileden 4 kişi ağır yaralandı!

YARALILARIN DURUMU AĞIR

Kazada araçta yolcu olarak bulunan Miyase U. (44), Serhat U. (24), C.U. (14) ve Y.E.U. (12) ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kazada sürücü Nurettin U.'nun ise yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.