Giriş Tarihi: 17.11.2025 15:45

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kaza sonucu, araçta bulunan aynı aileden 4 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Siverek-Viranşehir kara yolunun Büyükkazanlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Nurettin U. idaresindeki otomobil, Siverek istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, şarampole girerek takla attı.

YARALILARIN DURUMU AĞIR

Kazada araçta yolcu olarak bulunan Miyase U. (44), Serhat U. (24), C.U. (14) ve Y.E.U. (12) ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kazada sürücü Nurettin U.'nun ise yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şanlıurfa'da otomobil takla attı: Aynı aileden 4 kişi ağır yaralandı!
