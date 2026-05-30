Şanlıurfa’da otomobilin çaptığı çocuk Öldü

Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Yeşildirek Mahallesi'nde meydana geldi.. Edinilen bilgilere göre, Y.D. idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil, seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan küçük çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Emir Efe Yılmaz (3) ağır şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde 3 yaşındaki çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaza sonrası araç sürücüsünün Haliliye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Sarayyönü Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim olduğu öğrenildi. Sürücü Y.D.'nin burada gözaltına alındığı bildirildi.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından, Emir Efe Yılmaz'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

