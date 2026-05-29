Şanlıurfa’da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Kaza, Akçakale ilçesine bağlı Bolatlar Mahallesi kırsalında meydana gelen kazada, 21 yaşındaki Mustafa E. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 20 yaşındaki İsmail T.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan genç ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan İsmail T., önce Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk tedavisinin ardından sağlık durumunun ciddiyeti nedeniyle Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

