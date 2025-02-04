Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da otomobilin çarptığı yaya öldü
Giriş Tarihi: 4.2.2025 10:27 Son Güncelleme: 4.2.2025 10:28

Şanlıurfa’da otomobilin çarptığı yaya öldü

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da otomobilin çarptığı yaya öldü

Kaza, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolu 5. Kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Halil K. idaresindeki 33 AYL 841 plakalı otomobil, yolun karşısına geçen Hakan A.'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Aydın, yola savrularak orta refüje düştü. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hakan A.'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hakan A.'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Otomobilin sürücüsü Halil K., polis ekiplerince karakola götürüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa’da otomobilin çarptığı yaya öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA