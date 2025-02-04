Şanlıurfa’da otomobilin çarptığı yaya öldü

Kaza, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolu 5. Kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Halil K. idaresindeki 33 AYL 841 plakalı otomobil, yolun karşısına geçen Hakan A.'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Aydın, yola savrularak orta refüje düştü. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hakan A.'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hakan A.'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Otomobilin sürücüsü Halil K., polis ekiplerince karakola götürüldü.