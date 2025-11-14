Şanlıurfa’da pamuk biçme makinesine kapılan genç hayatını kaybetti

Olay, Hilvan ilçesine bağlı Çatak kırsal mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mahallede çiftçilik yapan Serhat Sütpak, pamuk biçme makinesini temizlediği sırada, makineye kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, Sütpak'ı sıkıştığı makineden kurtardı.

Yapılan incelemede, Sütpak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sütpak'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bir ay önce evlendiği öğrenilen Serhat Sütpak'ın vefatı, ailesini ve sevenlerini derin üzüntüye boğdu.