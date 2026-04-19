Şanlıurfa’da sabah saatlerinde feci kaza: TIR ile çarpışan araç hurdaya döndü! 2 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, kaza, Siverek-Adıyaman kara yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Hüseyin Çelik (29) idaresindeki 63 EU 063 plakalı tır ile Halid Aydın (70) yönetimindeki 65 NZ 024 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan sürücüler ile hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Bekir Çıplak (92) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.