Şanlıurfa’da sağanak yağış fabrikayı göle çevirdi

Giriş Tarihi: 6.04.2026 17:50 Son Güncelleme: 6.04.2026 17:59

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde aniden etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası su basan tekstil fabrikası göle döndü.

İHA
Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Şiddetli yağış sonrası bir tekstil fabrikasını su bastı. Fabrikada bulunan işçiler, biriken suyu tahliye etmek için uzun süre çalışma yürüttü.

Su baskını nedeniyle işçilerin zor anlar yaşadığı fabrikada tahliye çalışmaları sürdürülürken, Birecik Belediyesi ekipleri de ilçe genelinde cadde, sokak ve yollarda oluşan su birikintilerine müdahale etti.

Ekiplerin, su baskınlarının yaşandığı ev ve iş yerlerinde tahliye çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

