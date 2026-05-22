Şanlıurfa’da Sahte Sağlık Raporu Operasyonu’nda 38 kişi tutuklandı

Şanlıurfa merkezli 7 ilde, askerlikten muafiyet sağlamak amacıyla sahte sağlık raporu düzenledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 44 kişiden 38'i tutuklandı. 6 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, organize şekilde hareket ederek sahte sağlık raporu temin ettiği belirlenen şüphelilere yönelik geniş çaplı bir çalışma gerçekleştirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yürütülen teknik ve fiziki takipler sonucunda, bazı kişilerin askerlik görevinden muaf tutulmak amacıyla sahte sağlık raporu aldığı ve bu sürecin belirli bir organizasyon tarafından yürütüldüğü bilgisine ulaştı. Yapılan incelemelerde, sahte raporların hazırlanması, temin edilmesi ve ilgili kişilere ulaştırılması süreçlerinde farklı şüphelilerin rol aldığı tespit edildi. Elde edilen delillerin ardından Şanlıurfa merkezli olmak üzere Gaziantep, Muğla, İstanbul, Trabzon, Mersin ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında önceden belirlenen adreslere jandarma ekiplerince baskın yapıldı. Baskınlarda çok sayıda dijital materyal, evrak ve sahte olduğu değerlendirilen belgeler ele geçirildi.

Operasyonlarda toplam 44 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolü için Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık işlemlerinin ardından İl Jandarma Komutanlığına sevk edilen şüphelilerin ifadeleri alındı ve delil inceleme süreci başlatıldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 44 şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa adliyesine sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 38'ı tutuklanarak cezaevine konulurken. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam etiği bildirildi.