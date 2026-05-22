Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da Sahte Sağlık Raporu Operasyonu’nda 38 kişi tutuklandı
Giriş Tarihi: 22.05.2026 09:27

Şanlıurfa’da Sahte Sağlık Raporu Operasyonu’nda 38 kişi tutuklandı

Şanlıurfa merkezli 7 ilde yapılan Sahte Sağlık Raporu Operasyonunda adliyeye çıkartılan 44 kişiden 38 Kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da Sahte Sağlık Raporu Operasyonu’nda 38 kişi tutuklandı
  • ABONE OL

Şanlıurfa merkezli 7 ilde, askerlikten muafiyet sağlamak amacıyla sahte sağlık raporu düzenledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 44 kişiden 38'i tutuklandı. 6 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, organize şekilde hareket ederek sahte sağlık raporu temin ettiği belirlenen şüphelilere yönelik geniş çaplı bir çalışma gerçekleştirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yürütülen teknik ve fiziki takipler sonucunda, bazı kişilerin askerlik görevinden muaf tutulmak amacıyla sahte sağlık raporu aldığı ve bu sürecin belirli bir organizasyon tarafından yürütüldüğü bilgisine ulaştı. Yapılan incelemelerde, sahte raporların hazırlanması, temin edilmesi ve ilgili kişilere ulaştırılması süreçlerinde farklı şüphelilerin rol aldığı tespit edildi. Elde edilen delillerin ardından Şanlıurfa merkezli olmak üzere Gaziantep, Muğla, İstanbul, Trabzon, Mersin ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında önceden belirlenen adreslere jandarma ekiplerince baskın yapıldı. Baskınlarda çok sayıda dijital materyal, evrak ve sahte olduğu değerlendirilen belgeler ele geçirildi.

Operasyonlarda toplam 44 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolü için Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık işlemlerinin ardından İl Jandarma Komutanlığına sevk edilen şüphelilerin ifadeleri alındı ve delil inceleme süreci başlatıldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 44 şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa adliyesine sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 38'ı tutuklanarak cezaevine konulurken. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam etiği bildirildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#ŞANLIURFA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI #GAZİANTEP

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa’da Sahte Sağlık Raporu Operasyonu’nda 38 kişi tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA