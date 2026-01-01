Şanlıurfa’da şiddetli kar yağışı nedeniyle çatılar çöktü: 67 araç hasar gördü!

Kent genelinde iki gündür etkili olan kar yağışının ardından ulaşım güçlükle sağlanırken, karın ağırlığını kaldıramayan bazı iş yerlerinin ve sitelerin çatıları çöktü. Karaköprü, Maşuk ve Otogalericiler Sitesi'nde üzerlerine biriken karın ağırlığını taşıyamayan çatılar çöktü, 67 araç hasar gördü.