Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da şiddetli kar yağışı nedeniyle çatılar çöktü: 67 araç hasar gördü!
Giriş Tarihi: 1.01.2026 15:18

SON DAKİKA... Şanlıurfa'da bazı iş yerleri ile oto galeri dükkanlarında araçların bulunduğu alanların çatıları, üzerlerine biriken karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. 67 araç hasar gördü.

DHA Yaşam
Kent genelinde iki gündür etkili olan kar yağışının ardından ulaşım güçlükle sağlanırken, karın ağırlığını kaldıramayan bazı iş yerlerinin ve sitelerin çatıları çöktü. Karaköprü, Maşuk ve Otogalericiler Sitesi'nde üzerlerine biriken karın ağırlığını taşıyamayan çatılar çöktü, 67 araç hasar gördü.

Öte yandan yetkililer, kırsal mahallelerde ve kent merkezi ile ilçeleri birbirine bağlayan yolların büyük bölümünün halen ulaşıma kapalı olduğunu, ekiplerin kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

