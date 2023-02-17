Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 kişi öldü
Giriş Tarihi: 17.2.2023 19:03 Son Güncelleme: 17.2.2023 19:24

Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 kişi öldü

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 kişi öldü

Kavga, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Eski Urfa Caddesi'nde sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada mermilerin isabet ettiği Ali Ön ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından yaralıyı ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Ali Ön, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, saldırıda ölen Ali Ön'ün Viranşehir Belediyesi'nde Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde çalıştığı bildirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'li Belediye Başkanı 'Vicdanım rahat' demişti! Erzin'de işin aslı ortaya çıktı
Halk TV'nin asılsız iddiaları canlı yayında çürütüldü: Apar topar yayını kestiler...
Son dakika: Danıştay saldırganı Alparslan Arslan çöp poşetiyle intihar etti
Enkazdan çıkan annenin anlattıkları tüyleri diken diken etti... "Bir şehit geldi zemzem verdi, kızımın başını okşadı"
Tansu Çiller’e haksızlık
Başhekim duyurdu: Enkazdan 248'inci saatte kurtarılan Aleyna Ölmez'in sağlık durumu nasıl?
Şimdi anladık mı?
UZAKTAN EĞİTİM KARARI SON DAKİKA: YÖK Başkanı Özvar tarih verdi! Hibrit eğitim olacak mı?
Enkazdan kurtarılan minik Azra hayatını kaybetti
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 kişi öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA