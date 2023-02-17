Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 kişi öldü

Kavga, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Eski Urfa Caddesi'nde sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada mermilerin isabet ettiği Ali Ön ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından yaralıyı ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Ali Ön, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, saldırıda ölen Ali Ön'ün Viranşehir Belediyesi'nde Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde çalıştığı bildirildi.