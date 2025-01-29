Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Kendirci Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolay tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelmede Fatih Dağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden Dağ, olay yeri incelmesinin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.