Şanlıurfa’da silahlı kavga! 1 ölü 2 yaralı

Giriş Tarihi: 25.8.2025 23:09 Son Güncelleme: 25.8.2025 23:25

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü. 2 kişi ise yaralandı.

Olay, Eyyübiye ilçesi Kırsal Aşağı Hamedan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında hayvan otlatma meselesi nedeniyle başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada kullanılan silahlardan çıkan mermilerin isabet ettiği Mahmut Eyser (28) ile henüz ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Eyser, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekiplerinin kavgaya karışanların tespitine ilişkin çalışması sürüyor.

