Şanlıurfa’da silahlı kavga! 1 ölü 2 yaralı

Olay, Eyyübiye ilçesi Kırsal Aşağı Hamedan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında hayvan otlatma meselesi nedeniyle başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada kullanılan silahlardan çıkan mermilerin isabet ettiği Mahmut Eyser (28) ile henüz ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Eyser, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekiplerinin kavgaya karışanların tespitine ilişkin çalışması sürüyor.