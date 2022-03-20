Şanlıurfa’da silahlı kavga: 2 ölü, 7 yaralı

Olay, saat 19.30 civarında Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Ayrancı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, komşu ve aynı zamanda akraba olan Karademir aileleri köpek havlamasından ve köpeklerin birbirini ısırmasından dolayı tartıştı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada, tabanca ve tüfekle açılan ateş sonucu 9 kişi, vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlar nedeni ile yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla

yakın çevredeki hastanelere kaldırıldı. Acil servise getirilen yaralılardan Hasan Karademir (15) ile Mehmet Karademir (50) tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 7 kişinin tedavisi ise devam ediyor. Yaşanan olayın ardından jandarma kırsal mahallede giriş-çıkışlarda önlem alarak kavgaya karışan tarafları yakalamak için bölgede geniş çaplı araştırma başlattı.