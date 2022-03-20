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Giriş Tarihi: 20.3.2022 21:23 Son Güncelleme: 20.3.2022 22:20

Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 ölü, 7 yaralı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da silahlı kavga: 2 ölü, 7 yaralı

Şanlıurfa'da  iki aile arasında köpek kavgası nedeniyle çıkan silahlı kavgada Mehmet Karademir (50) ile Hasan Karademir (15) öldü, 7 kişi ise yaralandı.

Olay, saat 19.30 civarında Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Ayrancı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, komşu ve aynı zamanda akraba olan Karademir aileleri köpek havlamasından ve köpeklerin birbirini ısırmasından dolayı tartıştı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada, tabanca ve tüfekle açılan ateş sonucu 9 kişi, vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlar nedeni ile yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla
yakın çevredeki hastanelere kaldırıldı. Acil servise getirilen yaralılardan Hasan Karademir (15) ile Mehmet Karademir (50) tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 7 kişinin tedavisi ise devam ediyor. Yaşanan olayın ardından jandarma kırsal mahallede giriş-çıkışlarda önlem alarak kavgaya karışan tarafları yakalamak için bölgede geniş çaplı araştırma başlattı.

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Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 ölü, 7 yaralı
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