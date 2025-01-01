Şanlıurfa’da silahlı saldırı: 1 kişi öldü

Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 28 yaşındaki Emre Ertem caddede yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Vücudunun çeşitli bölgelerinden mermi isabet eden Emre Ertem kanlar içerisinde yere yığıldı.

Cadde ortasında vurulan genci gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan Emre Ertem, burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Emre Ertem'in cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.