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Giriş Tarihi: 1.1.2025 11:24 Son Güncelleme: 1.1.2025 11:30

Şanlıurfa’da silahlı saldırı: 1 kişi öldü

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 28 yaşındaki Emre Ertem kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da silahlı saldırı: 1 kişi öldü

Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 28 yaşındaki Emre Ertem caddede yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Vücudunun çeşitli bölgelerinden mermi isabet eden Emre Ertem kanlar içerisinde yere yığıldı.

Cadde ortasında vurulan genci gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan Emre Ertem, burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Emre Ertem'in cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Şanlıurfa’da silahlı saldırı: 1 kişi öldü
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