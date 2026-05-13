Şanlıurfa’da sır olay: Çiftçi tarlada ölü bulundu!

Edinilen bilgiye göre olay, Suruç ilçesine bağlı kırsal Kırmit Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çiftçilikle uğraşan 60 yaşındaki Celal Polat traktörüyle Antepfıstığı bahçesini sürmeye gitti. Polat'tan haber alamayan yakınları, bahçeyi kontrol ettiklerinde yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.