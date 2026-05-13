Giriş Tarihi: 13.05.2026 09:38

Şanlıurfa'da sır olay: Çiftçi tarlada ölü bulundu!

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde traktör ile fıstık bahçesini sürmeye giden çiftçi ölü bulundu.

İHA Yaşam
Edinilen bilgiye göre olay, Suruç ilçesine bağlı kırsal Kırmit Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çiftçilikle uğraşan 60 yaşındaki Celal Polat traktörüyle Antepfıstığı bahçesini sürmeye gitti. Polat'tan haber alamayan yakınları, bahçeyi kontrol ettiklerinde yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Cenaze, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Şahsın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsiden sonra ortaya çıkağı ifade edildi. Öte yandan traktörün ölen sürücüden yaklaşık 50 metre uzakta bir ağaca takılarak durduğu gözlendi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ŞANLIURFA #SURUÇ

