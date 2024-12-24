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Giriş Tarihi: 24.12.2024 13:51 Son Güncelleme: 24.12.2024 13:57

Şanlıurfa’da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sokak ortasında meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı

Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre,. sokakta yüzü maskeli 4 kişi sokak ortasında yürüyen S.B'ye silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonucunda S.B, bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Olayın ardından saldırganlar, olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. bölgeye gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı S.B ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, saldırganları yakalamak için soruşturma başlattı.

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Şanlıurfa’da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı
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