Şanlıurfa’da sulama kanalına devrilen traktördeki 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kaza, Harran ilçesine bağlı Küplüce Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarladaki çalışmalarını tamamlayarak evine dönmek üzere yola çıkan Ömer Akdağ idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak DSİ'ye ait tahliye kanalına devrildi.

Kazada traktör sürücüsü Ömer Akdağ ile yanında bulunan 4 yaşındaki oğlu Ömer Ali Akdağ kanalın sularına kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, emniyet dalgıç ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yoğun çalışmalar sonucu baba ile oğlunu sudan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan 4 yaşındaki Ömer Ali Akdağ, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Baba Ömer Akdağ'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör