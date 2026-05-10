Şanlıurfa’da sulama kanalına düşen 2 kadını kurtaran Suriyeli genç hayatını kaybetti

Kaza, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale kara yolu kırsal Külünçe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi. Otomobilden çıkarak su içinde yardım bekleyen polis memuru Nimet C. ile Rukiye A.'yı gören 36 yaşındaki Suriye uyruklu Mehmet El Mezar, kanala atladı. Akıntının etkisiyle gücünü kaybeden genç, bu kez suda sürüklenmeye başladı. Bir kişi suya atlayarak yardım ederken, diğerleri halat yardımıyla Suriye uyruklu Mehmet El Mezar genci sudan çıkardı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından çıkarılan iki kadın ile yaşındaki Suriye uyruklu Mehmet El Mezar genç, ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acilde tedaviye alınan Mehmet El Mezar hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti.