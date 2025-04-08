Şanlıurfa’da sulama kanalında kadın cesedi bulundu

Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesine bağlı, Tepedibi Mahallesinden geçen DSİ Mardin Ana Sulama Kanalında meydana geldi. Suyun yüzeyinde hareketsiz bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 çağrı merkezine bildirdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen Jandarma Arama Kurtarma ve su altı dalgıç polisleri, cansız bedeni DSİ'ye ait sulama kanalından çıkardı. Üzerinde kimlik çıkmayan kadın cesedi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. jandarma kadının kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.