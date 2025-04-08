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Giriş Tarihi: 8.4.2025 20:44 Son Güncelleme: 8.4.2025 20:47

Şanlıurfa’da sulama kanalında kadın cesedi bulundu

Şanlıurfa’nın Haliliye İlçesinde DSİ’ye ait sulama kanalında kadın cesedi bulundu. Üzerinde kimlik çıkmayan kadın cesedi, otopsi işlemler için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da sulama kanalında kadın cesedi bulundu

Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesine bağlı, Tepedibi Mahallesinden geçen DSİ Mardin Ana Sulama Kanalında meydana geldi. Suyun yüzeyinde hareketsiz bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 çağrı merkezine bildirdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen Jandarma Arama Kurtarma ve su altı dalgıç polisleri, cansız bedeni DSİ'ye ait sulama kanalından çıkardı. Üzerinde kimlik çıkmayan kadın cesedi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. jandarma kadının kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

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Şanlıurfa’da sulama kanalında kadın cesedi bulundu
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