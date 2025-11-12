Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da sünnet düğününe silahlı saldırı: 1 Ölü, 6 yaralı
Giriş Tarihi: 12.11.2025 10:29

Şanlıurfa’da sünnet düğününe silahlı saldırı: 1 Ölü, 6 yaralı

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde site içerisinde park yeri bulamadığı için düğün sahipleri ile tartışan Mehmet Eski (44) av tüfeğiyle davetlilere ateş açtı. Olayda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 3'ü ağır 7 kişi yaralandı. Saldırıda yaralanan kız çocuğu İklimya Subay (16) kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Polis, olayın ardından kaçan saldırganı yakalamak için bölgeden geniş çaplı çalışma başlattı.

Olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Maşuk Mahallesinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, site içerisinde yapılan sünnet düğününde park yüzünden çıkan tartışma Mehmet Eski (44) isimli şahıs otomobilinin bagajında bulunan Pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu 1 kişi öldü 5 çocuk 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Şanlıurfa Mehmet Akif İnan eğitim ve araştırma hastanesine kaldıran 16 yaşında genç kız İklimya Subay burada doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. 3 kişinin ise dürümünün ağır olduğu bildirildi. Polis ekipleri olay yerinden kaçan Mehmet E'yi yakalamak için çalışma başlattı. Hayatını kaybeden İklimya Subay'ın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adlı tıp kurumuna kaldırıldı. Polis ekipleri saldırının ardından bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

