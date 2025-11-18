Şanlıurfa’da şüpheli valiz paniğe yol açtı

Olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Yusufpaşa Mahallesi Asfalt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kapaklı Paşajı önünde kaldırıma bırakılan sahipsiz valizi fark eden vatandaşlar, bomba olabileceği şüphesiyle durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, hem araç hem de yaya trafiğini durdurarak geniş güvenlik önlemi aldı. Kalabalık bir bölge olan caddedeki hareketlilik çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek valizin sahibine ulaşmaya çalıştı.

Bomba imha uzmanı özel koruyucu kıyafetlerini giyerek şüpheli valize yaklaştı ve fünye yerleştirdi. Megafonla yapılan "kontrollü patlama" uyarısının ardından fünye patlatıldı. Patlama sonrası yapılan incelemede valizin boş olduğu tespit edildi.. Polis, bölgede valizin sahibinin belirlenmesi için çalışma başlattı