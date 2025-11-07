Şanlıurfa’da tefecilere operasyon

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından Suruç ve Eyyübiye İlçelerinde Tefecilik Suçuna Karşı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda tefecilik faaliyetinde bulundukları tespit edilen şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, 51 adet isme yazılı toplam 20 milyon 335 bin TL değerinde senet ele geçirildi. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Suruç ve Eyyübiye ilçelerinde tefecilik suçuna yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında ayrıca 1 adet yazılı sözleşme, 1 adet bilgisayar kasası, 1 adet flash bellek, 1 adet gizli kamera ve 1 adet ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Tefecilik yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alınırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 milyon TL değerindeki bir taşınmaza mahkeme kararıyla el konuldu.