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Giriş Tarihi: 16.1.2025 15:53 Son Güncelleme: 16.1.2025 16:33

Şanlıurfa’da TIR ile otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü

Şanlıurfa - Suruç kara yolunda TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da TIR ile otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü

Kaza, Şanlıurfa-Suruç yolun Seramağara mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, plakaları öğrenilemeyen bir TIR ile Hakkı Demir (24) idaresindeki otomobil, Seramağara mevkisinde kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Hakkı Demir, itfaiye ekiplerince ağır yaralı olarak araçtan çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıklıgöl Hastanesine kaldırılan 24 yaşındaki Demir yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Şanlıurfa’da TIR ile otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü
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