Şanlıurfa’da tırın çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Kaza, Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi Ataşehir kavşağında meydana geldi. tır, karşıdan karşıya geçmek isteyen İslim Çelik' (80) e çarptı. Çarpmanın etkisiyle İslim Çelik yola savrularak ağır yaralandı. Vatandaşların durumu 112 çağrı merkezine bildirmesinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan İslim Çelik'e olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaşlı kadın burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İslim Çelik'in cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsisi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tır sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.