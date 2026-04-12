Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 12.04.2026 12:38

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine bağlı Hacılar Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında yaralanan Abdullah Duran hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Hacılar Mahallesi'nde meydana kazada alınan bilgilere göre, henüz sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri kontrolden çıkarak takla attı ve şarampole yuvarlandı. Takla atan araç ters dönerek durabildi.

Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan 2 kişi otomobilde sıkıştı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun ve titiz çalışması sonucu araçta sıkışan yaralılar bulundukları yerden çıkarıldı. Olay yerine ulaşan jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde gerçekleştirdi. Ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan Abdullah Duran, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Abdullah Duran'ın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı Polis Kazayla ile ilgili soruşturma başlattı.

