Şanlıurfa’da trafik kazası! 1 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre kaza, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Abuzer Erdem'e, seyir halindeki bir otomobilin çarpması sonucu meydana geldi. Çevre Yolu üzerinde yaşanan kazada, çarpmanın şiddetiyle Abuzer Erdem metrelerce savrularak ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve trafik ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Abuzer Erdem'e ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Ardından ambulansla Şanlıurfa'eğitim ve araştırma hastanesine kaldırılan Erdem, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen Abuzer Erdem'in hayatını kaybetti. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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