Şanlıurfa’da trafik kazası! Üniversite öğrencisi hayatını kaybetti!

Kaza, Şanlıurfa-Mardin karayolu üzerinde bulunan Osman Bey Kampüsü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Harran Üniversitesi öğrenicisi 3 kız arkadaş, kaldıkları köy içerisinde bulunan pansiyona gitmek için otobüsten indikten sonra başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Saldırıdan kaçan öğrencilerden matematik son sınıf öğrencisi Sevda Özkaya, panikle yola atladı. Aniden yola atlayan genç kıza yoldan geçen bir otomobil çarptı.

Kaza, Şanlıurfa-Mardin karayolu üzeri, Osmanbey Kampüsü civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa merkez istikametine doğru seyir halinde olan otomobil, Osmanbey Kampüsü yakınlarına geldiği sırada köpeklerden kaçarken karşıdan karşıya geçmeye çalışan Sevda Özkaya'ya çarptı. Ağır yaralanan Özkaya, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Harran Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yoğun bakımda tedavi altına alınan genç kadın, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sevda Özkaya'nın Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü son sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Sevda Özkaya'nın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ'NDEN TAZİYE MESAJI

Acı haberin ardından Harran Üniversitesi, resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir taziye mesajı yayımladı. Paylaşımda, "Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü son sınıf öğrencisi Sevda Özkaya, Şanlıurfa-Mardin karayolu üzerinde geçirdiği trafik kazası sonucu vefat etmiştir. Öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine, arkadaşlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.