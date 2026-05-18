Şanlıurfa’da varilde bulunan 16 ceninle ilgili 4 personel adliyeye sevk edildi

Giriş Tarihi: 18.05.2026 13:26

Şanlıurfa’da Yeni Aile Mezarlığı’nda plastik bir varilin içerisinde 16 cenin cesedinin bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 belediye personeli adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında isimleri öğrenilemeyen 4 belediye personelini gözaltına aldı. Şüpheliler, Haliliye İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadelerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemleri tamamlanan 4 personel, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yeni Aile Mezarlığı'nda plastik varil içerisinde bulunan cenin cesetleriyle ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü öğrenildi.

