Şanlıurfa’da varilde bulunan 16 ceninle ilgili 4 personel adliyeye sevk edildi

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında isimleri öğrenilemeyen 4 belediye personelini gözaltına aldı. Şüpheliler, Haliliye İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadelerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemleri tamamlanan 4 personel, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yeni Aile Mezarlığı'nda plastik varil içerisinde bulunan cenin cesetleriyle ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü öğrenildi.

